https://static.news.ru/photo/a58e306e-3da4-11ea-9123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прохожие на территории Саратова обнаружили на улице 10-летнего мальчика. Ребёнок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 23 января, сообщают местные СМИ.

Пьяный мальчик лежал на рельсах недалеко от городской набережной. Жители Саратова, увидев ребёнка, оттащили его от потенциально опасной зоны и посадили в свою машину. После этого граждане вызвали медицинских специалистов.

Приехавшие врачи госпитализировали мальчика, передаёт «ЧП-Саратов».

Как писал NEWS.ru ранее, полиция Севастополя начала расследование по факту нанесения увечий несовершеннолетнему ребёнку. Инцидент произошёл в новогодние праздники. Семья пригласила для выступления актёра в костюме Деда Мороза, который умеет показывать фокусы.

Во время шоу он поставил на голову ребёнку стакан с кипятком, однако тот опрокинулся и содержимое оказалось на лице у ребёнка. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы.