Прохожие на территории Саратова обнаружили на улице 10-летнего мальчика. Ребёнок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом в четверг, 23 января, сообщают местные СМИ.
Пьяный мальчик лежал на рельсах недалеко от городской набережной. Жители Саратова, увидев ребёнка, оттащили его от потенциально опасной зоны и посадили в свою машину. После этого граждане вызвали медицинских специалистов.
Приехавшие врачи госпитализировали мальчика,
Как писал NEWS.ru ранее, полиция Севастополя начала расследование по факту нанесения увечий несовершеннолетнему ребёнку. Инцидент произошёл в новогодние праздники. Семья пригласила для выступления актёра в костюме Деда Мороза, который умеет показывать фокусы.
Во время шоу он поставил на голову ребёнку стакан с кипятком, однако тот опрокинулся и содержимое оказалось на лице у ребёнка. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы.
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