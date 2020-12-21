Пьяный петербуржец избил гостью и выбросил её с балкона

https://static.news.ru/photo/2951d26a-42a0-11eb-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина избил девушку, пришедшую к нему в гости, и выбросил с балкона пятого этажа. Она доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Полицейскими установлено, что 41-летний неработающий гражданин, находясь в своей комнате в общежитии, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа. Потерпевшая с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализирована, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточняют местные СМИ, инцидент произошёл в доме 17/1 по Ленской улице. Мужчина, совершивший преступление, ранее неоднократно был судим.

Ранее NEWS.ru писал, что в многоквартирном доме Ленобласти произошёл хлопок, взрывной волной были выбиты стёкла на первом этаже здания. ЧП произошло в воскресенье утром в квартире жилого дома в посёлке Тайцы Гатчинского района. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.