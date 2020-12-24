Пьяный пассажир избил бортпроводника в московском аэропорту

https://static.news.ru/photo/155bddd0-4612-11eb-9b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный пассажир напал на бортпроводника во время посадки на рейс Москва — Киров в столичном аэропорту Внуково. Дебошир был задержан, а сотруднику авиакомпании потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошёл накануне около 19:30 мск. Незадолго до вылета самолёта бортпроводник не пропустил на борт лайнера мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении, передаёт Пятый канал. В ответ пассажир набросился на стюарда и нанёс ему несколько ударов кулаком в лицо.

Медики диагностировали у потерпевшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб руки. Нетрезвый мужчина был задержан полицией.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября мужчина устроил дебош в аэропорту Норильска после того, как сотрудники службы безопасности не позволили ему пронести на борт самолёта до Красноярска литровую бутылку виски. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, служащие аэропорта предложили ему положить бутылку в багаж, однако «гражданин отреагировал неадекватно».