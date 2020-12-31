Пьяный мужчина убил студента в Зеленограде

https://static.news.ru/photo/2197dfdc-4c15-11eb-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил молодого человека в Зеленограде.

Согласно предварительным данным, нетрезвый прохожий подошёл к студенту на улице. Между ними завязался конфликт, в ходе которого злоумышленники ударил оппонента ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший умер от полученных травм.

Полицейские в ходе выяснения обстоятельств инцидента установили личность нападавшего и задержали его, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из квартир Москвы нашли тело задушенного полковника Министерства внутренних дел России. Речь идёт о 73-летнем полковнике милиции в отставке, бывшем заместителе начальника отдела полиции по Юго-Восточному округу столицы Александре Кормилицине. Мужчина был обнаружен в кровати в своей квартире на улице Печорская. Следователи считают, что пенсионера убили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.