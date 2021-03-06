Пьяный мужчина совершил тройное убийство на Ямале

https://static.news.ru/photo/92bd2614-7f22-11eb-ae27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЯНАО в одном из отдалённых сёл произошло тройное убийство. Нападавший и его жертвы были пьяны, сообщает СУ СК РФ по региону.

Как рассказали в ведомстве, 6 марта были обнаружены два изрезанных трупа мужчины и женщины. Пострадавшим было 51 и 59 лет соответственно. Позднее следствие установило, что в момент убийства они были пьяны.

Через несколько часов в другой квартире сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело ещё одного жителя села с аналогичными ранениями, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемого установили, им является ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с 52-летним мужчиной.

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