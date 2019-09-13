https://static.news.ru/photo/81ccc114-d548-11e9-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

23-летний мужчина, напавший и ограбивший скрипача-студента в Омске, предстал перед судом. Преступника признали виновным в открытом хищении чужого имущества и отправили в колонию общего режима на один год.

По данным областной прокуратуры, злоумышленник 24 июня 2019 года употреблял спиртные напитки вместе со своим знакомым. Увидев на улице молодого человека со скрипкой, он последовал за ним, ударил потерпевшего в живот и потребовал исполнить «Мурку».

Музыкант не стал оказывать противодействия, достал инструмент и начал играть, выложив перед этим свои личные вещи из чехла на веранду ближайшего здания. В этот момент преступник схватил телефон скрипача и скрылся с места преступления, передаёт « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что суд в Якутске принял решение о заключении в колонию строгого режима на 14 лет гражданина Киргизии, изнасиловавшего местную жительницу. В колонию общего режима на четыре года и шесть лет попали ещё два фигуранта этого дела.