Депутат городской Думы Новороссийская Виктор Бут за рулём автомобиля Range Rover сбил переходящего улицу ребёнка и скрылся с места ДТП.
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Полиция задержала депутата и возбудила дело по статьям об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.
Виктор Бут также является генеральным директором футбольного клуба «Черноморец».
6 октября в Самаре рейсовый автобус врезался в столб, передавал News.ru. В результате происшествия 13 человек были госпитализированы.
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