https://static.news.ru/photo/f0a42326-e83e-11e9-b70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутат городской Думы Новороссийская Виктор Бут за рулём автомобиля Range Rover сбил переходящего улицу ребёнка и скрылся с места ДТП.

Как сообщает РЕН ТВ , Бут находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший ребёнок смог самостоятельно встать. Пока неизвестно, понадобилась ли несовершеннолетнему медицинская помощь.

Полиция задержала депутата и возбудила дело по статьям об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

Виктор Бут также является генеральным директором футбольного клуба «Черноморец».

6 октября в Самаре рейсовый автобус врезался в столб, передавал News.ru. В результате происшествия 13 человек были госпитализированы.