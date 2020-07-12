Пьяные водитель и пассажиры «ИЖ Комби» напали на сотрудников ДПС в Томске

https://static.news.ru/photo/23e6dd94-c4be-11ea-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doribaka/twitter.com

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителей власти». Его фигурантами стали водитель и шесть пассажиров легковушки, напавших на подъезде к городу Томску на двоих сотрудников ДПС.

Инцидент произошёл 10 июля 2020 года в вечернее время на 91 километре автодороги Р-255 . Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ИЖ Комби», в салоне которого, помимо нетрезвого водителя, оказались шесть пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. При задержании сотрудникам полиции было оказано сопротивление и причинены телесные повреждения, сообщает СУ СК по региону.

Расследование ведут три следователя и два криминалиста. Допрошены свидетели, подозреваемые и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы, выполняются иные следственные действия, расследование продолжается.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция проводит проверку по факту нападения цыган на соседей, которые сделали им замечание по поводу стаи собак. Инцидент произошёл в Володарском районе Брянска, где проживает большое количество цыганских семей.