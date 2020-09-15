Пьяные россиянки травмировали турецкую медсестру шлёпанцем

https://static.news.ru/photo/0a868b56-f7cc-11ea-9d67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Полиция задержала трёх отдыхавших в пятизвездочном отеле в Турции российских гражданок, напавших на медсестру, попросившую их надеть медицинские маски.

Инцидент произошёл в первый же день заезда, когда молодые женщины пришли в номер врача отеля. Одна из них жаловалась на боль в ступне. Медсестра попросила их надеть маски, после чего россиянки начали оскорблять её, а одна из них сняла с ноги тапку и кинула в лицо медику, передаёт Hurriyet.

Ставший свидетелем конфликта врач вызвал в отель полицию. После того, как россиянок арестовали, а медсестра написала заявление, все они были доставлены в больницу. Как выяснилось, зачинщицы находились в состоянии алкогольного опьянения, а пострадавшая получила травму глаза.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция Зеленограда начала уголовное делопроизводство после того, как курьер службы доставки Delivery Club вместе со своим знакомым напал на несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УВД.