https://static.news.ru/photo/ab472988-1f0f-11ea-a428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в Долинске на территории Сахалинской области напала на двух фельдшеров скорой помощи. Медицинские специалисты получили лёгкие травмы. Данную информацию огласили 15 декабря представители пресс-службы регионального Министерства здравоохранения.

Прошедшей ночью в приёмное отделение городской ЦРБ и на станцию скорой помощи пришло два сообщения — о том, что женщина находится без сознания и о смерти человека соответственно. Оба сигнала поступили с одного и того же адреса. К дому подъехали две бригады медработников, которые встретились у подъезда.

Фельдшеры вместе зашли в квартиру, где их встретила компания пьяных молодых людей.

На момент прибытия медбригад пожилая женщина была мертва уже несколько часов. Фельдшеры констатировали смерть, на что молодые люди отреагировали крайне негативно. Стали оскорблять и нападать на сотрудников медицинской службы, — передаёт сообщение от ведомства ТАСС.

Один из фельдшеров попытался вызвать полицию. На это представитель пьяной компании отреагировал агрессивно: выхватил у медика телефон и кинул аппарат ему в лицо. Другой врач попытался оказать коллеге первую помощь, однако в него нетрезвые люди бросили стеклянный предмет, таким образом травмировав доктору руку.

Врачи отправили в полицию заявление о нападении. На данный момент они чувствуют себя хорошо, но продолжать практику какое-то время не смогут.

Ранее NEWS.ru писал, что трое подростков задержаны в Санкт-Петербурге после гомофобного нападения на группу девушек. Одну из них сильно избили.

Среди подозреваемых лишь один совершеннолетний (19 лет). Двум другим 16 и 14 соответственно. Им вменяют «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (статья 112 УК ). Ещё один их приятель проходит как свидетель.