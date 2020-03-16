https://static.news.ru/photo/f80c1fac-676d-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяная пассажирка рейса Москва — Пхукет нанесла удары и укусила полицейских в столичном аэропорту Внуково.

Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская. По её словам, инцидент произошёл в ночь на 15 марта. Женщина и её спутник громко разговаривали и нецензурно выражались на борту самолёта. На замечания персонала они не реагировали. Тогда командир воздушного судна отказал им в перелёте и предложил покинуть самолёт.

Когда на место прибыли сотрудницы полиции, пассажирка напала на них: одну она укусила за запястье, а другой нанесла несколько ударов ногой в живот.

Возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), — передаёт «Интерфакс» слова Марковской.

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