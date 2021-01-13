Пьяная россиянка оставила дочь на 30-градусном морозе

https://static.news.ru/photo/a1407338-55a3-11eb-855c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Алексеевского района. Ей инкриминируют покушение на убийство собственной дочери.

Женщина на несколько часов оставила полуторагодовалую девочку на морозе.

По версии следствия, после распития спиртного с сожителем матери гражданка ушла из дома в неотапливаемый сарай, прихватив с собой дочку и её четырёхлетнего брата. В тот момент температура воздуха на улице была −30 градусов.

Когда старший ребенок замёрз, женщина вернулась с ним в дом, оставив в сарае малышку. Там её обнаружила пришедшая с работы мать женщины, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Девочка с тяжелейшими обморожениями госпитализирована. Её старший брат также получил обморожения.

Сейчас мать детей задержана. Следователи ходатайствуют о её заключении под стражу, а тем временем выясняют мотивы её странных поступков.

Ранее, как писал NEWS.ru, прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смерти трёхлетней девочки, катавшейся с горки на снегокате.