Пьяная бабушка зарезала двухлетнюю внучку и выбросила её тело на улицу

https://static.news.ru/photo/f1ef4732-69e9-11eb-9596-96000091f725_660.jpg Фото: oren.sledcom.ru

Тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами обнаружили в ночь на 8 февраля в городе Орске Оренбургской области. В жестоком убийстве заподозрили её бабушку.

Следователи полагают, что 60-летняя пенсионерка напала на внучку с ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Расправившись с малышкой, она выбросила её на улицу. Ребёнка нашли около полуночи рядом с многоквартирным домом по улице Короленко.

Женщину задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Кроме того, следователи намерены дать оценку действиям работников органов системы профилактики. В связи с этим возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая смерть человека».

Ранее, как писал NEWS.ru, житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок.