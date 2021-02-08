Пьяная бабушка зарезала двухлетнюю внучку и выбросила её тело на улицу

Тело двухлетней девочки с множественными колото-резаными ранами обнаружили в ночь на 8 февраля в городе Орске Оренбургской области. В жестоком убийстве заподозрили её бабушку.
Следователи полагают, что 60-летняя пенсионерка напала на внучку с ножом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Расправившись с малышкой, она выбросила её на улицу. Ребёнка нашли около полуночи рядом с многоквартирным домом по улице Короленко.
Женщину задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Кроме того, следователи намерены дать оценку действиям работников органов системы профилактики. В связи с этим возбуждено отдельное уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая смерть человека».
Ранее, как писал NEWS.ru, житель города Балашова Саратовской области убил полуторагодовалого ребёнка сожительницы и получил пожизненный срок.