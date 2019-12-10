https://static.news.ru/photo/e2d0553c-1ae1-11ea-b55c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.

Такое заявление российский лидер сделал в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела об убийстве Хангошвили. Также Путин подчеркнул, что российская сторона неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, но понимания по этому вопросу найдено не было, передаёт ТАСС .

Это боевик, очень ж`сткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек, — отметил глава РФ.

В то же время президент России не считает, что ситуация с убийством Хангошвили и последующей высылкой из Германии сотрудников российского посольства приведёт к кризису в отношениях между странами, но РФ готовит симметричный ответ на действия немецких властей.

Существуют просто неписаные законы в таких случаях — вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и всё, — резюмировал Путин.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральная прокуратура Германии считает, что гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине могли убить по заказу российских государственных органов. Там отметили, что к преступлению также могут быть причастны власти Чечни.