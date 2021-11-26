Путин выразил соболезнования близким Градского

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму родственникам композитора Александра Градского, в которой выразил соболезнования в связи с его кончиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Народный артист России скончался 28 ноября в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга.

Президент выразил глубокие соболезнования, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Градского. Он назвал потерю артиста «невосполнимой для отечественной культуры».

Сегодня не стало Александра Градского — яркого, по-настоящему уникального композитора и певца, легенды русского рока. Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких. Для всех нас, — привёл сайт правительства слова Мишустина.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Градским запланирована на 1 декабря. Она состоится в театре «Градский холл».

По сведениям РИА Новости, Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что там покоятся родители певца и он хотел быть похороненным рядом с ними.

Накануне певец был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации в тяжёлом состоянии. В начале ноября артиста беспокоило пониженное артериальное давление.