Путин передал соболезнования семьям погибших в Баренцевом море рыбаков

https://static.news.ru/photo/d118ac14-4910-11eb-a9b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Владимир Путин направил телеграмму губернатору Мурманской области Андрею Чибису, в которой попросил передать соболезнования семьям рыбаков, погибших при крушении судна «Онега».

С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим, — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.

Траулер затонул вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём стало известно утром 28 декабря. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин. По их словам, они были свидетелями гибели матроса Юрия Шевцова, а о судьбе остальных членов экипажа ничего не знают.

Поисковая операция в районе крушения траулера продолжается. В ней задействовано судно «Войков» и самолёт Ил-38 Минобороны РФ. В МЧС отмечают, что поиски рыбаков осложняются неблагоприятными погодными условиями. Высота волн в районе крушения достигает четырёх метров, а температура воздуха составляет минус 20 градусов.

Как писал NEWS.ru, в районе гибели судна найдены три спасательных круга, но людей найти не удалось. Предполагается, что все они утонули. Ранее такое предположение было высказано в ряде СМИ. Соболезнования близким рыбаков выразил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что судно могло затонуть в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек).