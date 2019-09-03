https://static.news.ru/photo/a58b6596-ce46-11e9-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники соцзащиты, которые консультировали семью покончившего с собой мальчика, не выявили у него предпосылок к суициду. Об этом сообщили 3 сентября в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Специалисты утверждают, что представители соцзащиты неоднократно навещали семью и общались с мамой и сыном. По их данным, отношения между матерью и ребёнком улучшались, передаёт ТАСС . При этом в департаменте подтвердили, что семья не стояла на учёте в учреждениях соцзащиты.

Никаких предпосылок к суициду ни специалистами центра, ни школьными психологами выявлено не было, — сказал собеседник агентства.

При этом о проблемах в отношениях соцработники узнали от мамы погибшего мальчика. Именно она обратилась за помощью в центр поддержки семьи и детства.

Родители находятся в разводе. Отец в воспитании ребёнка участия не принимал. Подросток проживал вместе с сестрой, бабушкой и матерью. В квартире есть всё необходимое для досуга и учёбы детей, отметили в департаменте труда и соцзащиты.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственную проверку по факту случившегося.

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