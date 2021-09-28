Психолог-физиогномист сам задержал преступника, вскрывшего его машину

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28 лет назад Светлана Педченко родила ребёнка, которого по неизвестным причинам в роддоме Павлодара подменили младенцем её подруги. Сейчас она намерена судиться с администрацией давно не существующей больницы: ответчика нет, а значит, виновных могут не наказать, передаёт «КП-Новосибирск».

Мотивировали это тем, что больница в Павлодаре, в которой я родила в августе 1993 года, давно расформирована, ответчика нет. А та клиника, которая сейчас находится на её месте, юридически совсем...