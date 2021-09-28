Психолог-физиогномист сам задержал преступника, вскрывшего его машину
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:15, 28 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Известный психолог-физиогномист, автор книг по анализу поведения человека Артём Павлов самостоятельно догнал и задержал вора, вскрывшего его автомобиль. Он утверждает, что грабитель предлагал ему 200 тысяч рублей за освобождение. Об этом пишет KP.RU.
У него не было документов, и он отказался представиться. А потом ещё стал требовать переводчика, ссылаясь на то, что по-русски не понимает. Хотя, когда я его поймал, он почти без акцента умолял его отпустить и даже предлагал за это 200 тысяч рублей. Учитывая эти факты, есть повод предполагать, что мы имеем дело с рецидивистом, который ограбил много людей, — рассказал Павлов.
Физиогномист сразу заприметил на парковке подозрительного мужчину, однако не придавал этому значения, пока не услышал сигнализацию собственного автомобиля. Павлов приблизился к машине и увидел вора, за которым незамедлительно погнался. Благодаря помощи прохожего психологу удалось настичь и задержать злоумышленника до приезда полиции.
Сейчас следствие собирает доказательства и устанавливает личность задержанного.
Ранее вор, укравший драгоценности и медали теннисистки Елены Весниной, вернул ей похищенные награды, оставив конфеты и записку с извинениями. Делом по-прежнему занимаются следователи.