В Москве проверят больницу, где пьяные медсёстры избили пациентку

https://static.news.ru/photo/232ec74c-a5d0-11eb-a8f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы начал проверку Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева после появления в Интернете ролика, на котором видно, как пьяные медсёстры издеваются над пожилой пациенткой. В ведомстве такое поведение медперсонала назвали недопустимым, передаёт РИА Новости.

Там уточнили, что на место выехали представители депздрава и службы медицинской инспекции, в больницу незамедлительно был вызван главный врач Александр Митичкин. Изданию «Подъём» он сообщил , что поручил организовать служебное расследование, и заверил, что руководство больницы не игнорирует ситуацию.

По данным издания Baza, роликом также заинтересовался Следственный комитет.

Одна из пациенток терапевтического отделения рассказала, что нетрезвая медсестра матом кричала на пожилую женщину. После этого женщина услышала хлопки, похожие на удары, а пациентка начала кричать. Медсёстры в грубой форме требовали от той тишины, в противном случае угрожали вырвать ногу, убить и отвезти пострадавшую в морг.

По словам девушки, снявшей ролик, она была настолько напугана таким отношением врачей, что решила прервать лечение. По её словам, после выписки администрация больницы принесла ей извинения и предложила продолжить лечение в условиях «повышенной комфортности».

Ранее сотрудник одной из больниц Ганы спас ребёнка, который стал подавать признаки жизни, когда он вёз тело маленького пациента в морг. В какой-то момент мальчик чихнул и закашлялся, после чего мужчина вернул его удивлённым медикам.