Проверка началась в Таджикистане по факту нападения на двух российских военнослужащих-контрактников. Вопросом занимается командование 201-й российской военной базы (РВБ) совместно с правоохранительными органами города Бохтар.
По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
ЧП произошло 21 сентября, когда военнослужащие находились в городе по личным делам. Известно, что нападавший имеет психические отклонения и стоит на учёте в диспансере. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
Как ранее писал News.ru, посольство РФ в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранением двух военнослужащих 201-й российской базы.