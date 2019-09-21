https://static.news.ru/photo/60decea2-dc91-11e9-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: structure.mil.ru

Проверка началась в Таджикистане по факту нападения на двух российских военнослужащих-контрактников. Вопросом занимается командование 201-й российской военной базы (РВБ) совместно с правоохранительными органами города Бохтар.

По предварительным данным, травмы военнослужащие получили во внеслужебное время в результате противоправных действий местного жителя, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

ЧП произошло 21 сентября, когда военнослужащие находились в городе по личным делам. Известно, что нападавший имеет психические отклонения и стоит на учёте в диспансере. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Как ранее писал News.ru, посольство РФ в Таджикистане отслеживает ситуацию с ранением двух военнослужащих 201-й российской базы.