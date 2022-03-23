Провалившегося под лёд рыбака спасли в Новосибирске

Монтажник пластиковых окон Владимир Ануфриев с коллегами вытащил провалившегося в Обь рыбака, сообщает «Сиб.фм». Утром 23 марта строители услышали крик о помощи и бросились спасать утопающего. Они вытащили его из реки и передали спасателям.

Не поняли сначала, откуда крик. Мы думали, что откуда-то из-под моста. Потом, когда он свистеть начал, видимо, из последних сил, мы уже поняли, в чём дело. Недалеко от спасателей, которые располагаются под Димитровским мостом, стоят две баржи, и он прямо между баржами, ближе к носу одной из них провалился. Крикнули: «Держись, мужик» — и побежали спасать, — рассказал Ануфриев.

Четверо мужчин пробежали по тонкому льду, бросили под себя деревянные доски и стали доставать рыбака. На лестнице они отнесли его к спасателям. Пострадавший сильно замёрз, не мог внятно говорить. Затем строители вернулись к работе.

Ануфриев отметил, что рядом были другие рыбаки, но будто ничего не услышали. Никакой награды он не ждёт, он просто поступил как и нужно было, заверил монтажник.

Рыбака 1957 года рождения поместили в больницу, сообщает пресс-службе Управления МЧС по Новосибирской области. Он пробыл в воде около 40 минут.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что для помощи провалившемуся под лёд в первую очередь следует позвонить в службу спасения. Затем нужно найти длинную палку и что-то, что можно использовать как верёвку. Связать их вместе и протянуть тонущему.