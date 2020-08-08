Противопожарный самолёт разбился на границе Португалии и Испании

Canadair CL-600, тушивший лесные пожары на испанско-португальской границе, потерпел крушение в этом районе.
Самолёт рухнул недалеко от португальского нацпарка Пенеда-Жереш в северной провинции Минью, которая граничит с Испанией и её автономным сообществом Галисия.
В результате катастрофы пострадали три члена экипажа самолёта. При этом двое пилотов получили серьёзные травмы,
Почти на всей территории Испании с начала июля держится сильная жара. Из-за этого несколько регионов страны, в том числе Галисию и Мадрид, охватили лесные пожары.
Как писал NEWS.ru, ранее авиакомпания
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