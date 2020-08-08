Противопожарный самолёт разбился на границе Португалии и Испании

https://static.news.ru/photo/ac82adea-d977-11ea-9f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Incendiosgalic1/twitter.com

Canadair CL-600, тушивший лесные пожары на испанско-португальской границе, потерпел крушение в этом районе.

Самолёт рухнул недалеко от португальского нацпарка Пенеда-Жереш в северной провинции Минью, которая граничит с Испанией и её автономным сообществом Галисия.

В результате катастрофы пострадали три члена экипажа самолёта. При этом двое пилотов получили серьёзные травмы, передаёт агентство EFE. Причины крушения устанавливаются.

Почти на всей территории Испании с начала июля держится сильная жара. Из-за этого несколько регионов страны, в том числе Галисию и Мадрид, охватили лесные пожары.