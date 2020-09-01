Против следователя главка СКР возбудили дело о взятке

https://static.news.ru/photo/2843a41e-ec3a-11ea-9a0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователь Главного следственного управления СКР Грей Эфендиев стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве.

Речь идёт о сумме в 5 млн рублей. По версии следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него эти деньги за освобождение лица от уголовной ответственности.

Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан. Следственный комитет всегда жёстко пресекает любые факты противоправных действий, в том числе коррупции, особое внимание уделяя чистоте своих рядов. Это принципиальная позиция руководства ведомства, — говорится в пресс-релизе СКР.

В ближайшее время в отношении Эфендиева будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Часть 5 статьи 291.1 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — в деле фигурирует рекордная сумма: около трёх миллиардов рублей. Вместе с ним по делу проходят бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска и по совместительству его тёща Маргарита Бутакова и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Последний сейчас скрывается в Великобритании.