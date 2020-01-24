https://static.news.ru/photo/aa959036-3ebf-11ea-a8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Новокузнецка Артёму Пакалову, который застрелил пристава в городском суде и ранил одну из участниц заседания, предъявлено обвинение.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. По её словам, 45-летнего мужчину обвиняют в «посягательстве на жизнь судебного пристава в связи с рассмотрением дел в суде, совершенном в целях воспрепятствования его законной деятельности», а также в покушении на убийство.

Открывшему стрельбу 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, — передаёт « Интерфакс » слова Петренко.

Инцидент произошёл 16 января 2010 года. Обвиняемый открыл огонь из ружья в зале суда в Центральном районе Новокузнецка. Один судебный пристав погиб, ещё одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центральный районный суд Новокузнецка арестовал мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.