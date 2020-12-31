Протаранивший здание Театра Вахтангова Mersedes оказался в угоне

Mercedes, врезавшийся в стену здания Театра Вахтангова на Арбате, незадолго до происшествия был угнан. Об этом рассказал владелец иномарки Денис Паршин.
Машину угнали с парковки у дома, где её хозяин отмечал Новый год.
Я вообще находился у друзей, в своём доме. У нас угнали машину с парковки и врезались, как на видео. Там уже понятно, какой человек он был, — рассказал Паршин в интервью Пятому каналу.
В каком сейчас состоянии находится машина, владелец отказался рассказывать. Авария произошла в новогоднюю ночь. Машина на полной скорости вылетела на тротуар, промчалась по нему и врезалась в стену здания. Известно, что в салоне находились несколько человек, которые сразу же сбежали с места происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. Инцидент произошёл в 23:00 31 декабря, за час до Нового года.