Протаранивший здание Театра Вахтангова Mersedes оказался в угоне

https://static.news.ru/photo/d4b8ad5e-4ca5-11eb-b104-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org //Автор: Дмитрий Мозжухин, CC BY 3.0,

Mercedes, врезавшийся в стену здания Театра Вахтангова на Арбате, незадолго до происшествия был угнан. Об этом рассказал владелец иномарки Денис Паршин.

Машину угнали с парковки у дома, где её хозяин отмечал Новый год.

Я вообще находился у друзей, в своём доме. У нас угнали машину с парковки и врезались, как на видео. Там уже понятно, какой человек он был, — рассказал Паршин в интервью Пятому каналу.

В каком сейчас состоянии находится машина, владелец отказался рассказывать. Авария произошла в новогоднюю ночь. Машина на полной скорости вылетела на тротуар, промчалась по нему и врезалась в стену здания. Известно, что в салоне находились несколько человек, которые сразу же сбежали с места происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова на Арбате в Москве. Инцидент произошёл в 23:00 31 декабря, за час до Нового года.