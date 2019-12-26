Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Доминикане по обвинению в убийстве супруги задержали 55-летнего уроженца Мурманской области Игоря Куриленко.

Тело 47-летней Ирины Новиковой было обнаружено в номере отеля Palladium, где остановилась пара. Мужчина два дня не пускал горничную в комнату. Персонал гостиницы зашёл в номер, когда оттуда почувствовали неприятный запах, пишет Bavaro Digital.

Эксперты заявили, что у погибшей была гематома на нижней губе, множественные рваные раны и гематомы грудной клетки. Куриленко утверждает, что у россиянки были проблемы сердцем. По его словам, жена скончалась после приступа.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вилючинске мужчина задушил жену через 10 дней после свадьбы. Убийство он совершил в ходе конфликта, поводом для которого стала его переписка с другой женщиной.

 

 

 

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