https://static.news.ru/photo/b4a0a67e-27d6-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Доминикане по обвинению в убийстве супруги задержали 55-летнего уроженца Мурманской области Игоря Куриленко.

Тело 47-летней Ирины Новиковой было обнаружено в номере отеля Palladium, где остановилась пара. Мужчина два дня не пускал горничную в комнату. Персонал гостиницы зашёл в номер, когда оттуда почувствовали неприятный запах, пишет Bavaro Digital.

Mujer rusa llevaba 36 horas muerta en un hotel de Bávaro y su esposo no se dio cuenta



Las autoridades hallan el cadáver de una ciudadana rusa, que llevaba 36 horas de muerta en el interior de la habitación del Hotel Palladium, en Bávaro, donde se hospedaba junto a su esposo. pic.twitter.com/9cQxykQmGn — Cabarete Sano RD (@rd_sano) December 16, 2019

Эксперты заявили, что у погибшей была гематома на нижней губе, множественные рваные раны и гематомы грудной клетки. Куриленко утверждает, что у россиянки были проблемы сердцем. По его словам, жена скончалась после приступа.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вилючинске мужчина задушил жену через 10 дней после свадьбы. Убийство он совершил в ходе конфликта, поводом для которого стала его переписка с другой женщиной.