«Прощать нельзя»: депутат о наказании для сбившей троих детей в Москве

Депутат Госдумы Вера Ганзя прокомментировала меру пресечения для сбившей трёх детей на пешеходном переходе 18-летней студентки. По её словам, домашнего ареста для Валерии Башкировой недостаточно. Об этом она заявила РЕН ТВ.

Факт наезда вопиющий, и надо принимать все меры, чтобы подобные происшествия исключить. Тут домашнего ареста недостаточно, нужен арест. Такие вещи прощать нельзя, — приводит канал слова парламентария.

Гaнзя добавила, что такая мягкая мера пресечения даёт повод усомниться в справедливости российского правосудия. Она считает, что для лихaчей и садящихся нетрезвыми за руль подобное наказание может поспoсобствовать тому, что страх у них иcчезнет.

Авария произошла 16 июля на юго-западе Москвы. Башкирова, управляя автомобилем Mazda, на пешеходном переходе сбила троих детей, а также зацепила их мать и бабушку. Виновница заявила, что в момент ДTП отвлеклась на телефон.

Позже двое из троих сбитых детей скончались от полученных травм. Суд назначил девушке меру пресечения домашний арест. Однако столичная прокуратура потребовала заключить её под стражу, поскольку после гибели второго ребёнка статья, по которой будут судить Башкирову, должна быть переквалифицирована на более тяжёлую.