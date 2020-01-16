https://static.news.ru/photo/d42f97b0-38e9-11ea-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пропавшая в среду, 15 января, 10-летняя девочка найдена живой в городе Карасук Новосибирской области. Её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.

Подробности местонахождения ребёнка уточняются в комментариях на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Ребёнок доставлен в больницу, сообщает РИА Новости.

Найти девочку удалось при помощи собаки одного из местных охотников. Пёс взял след и привёл к ребёнку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поиски 15-летней школьницы, пропавшей в Свердловской области неделю назад, увенчались успехом. Девочку обнаружили в Екатеринбурге в компании мужчины, который на 20 лет старше неё.