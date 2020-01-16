Пропавшая в среду, 15 января, 10-летняя девочка найдена живой в городе Карасук Новосибирской области. Её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.
Подробности местонахождения ребёнка уточняются в комментариях на странице поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Ребёнок доставлен в больницу,
Найти девочку удалось при помощи собаки одного из местных охотников. Пёс взял след и привёл к ребёнку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что поиски 15-летней школьницы, пропавшей в Свердловской области неделю назад, увенчались успехом. Девочку обнаружили в Екатеринбурге в компании мужчины, который на 20 лет старше неё.
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