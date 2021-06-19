Пропавшую в Нижегородской области гражданку США нашли мёртвой

https://static.news.ru/photo/a6fee888-d0c1-11eb-814e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшую в начале недели в Нижегородской области гражданку США, 34-летнюю Сироу Илейн, нашли мёртвой, передаёт местный поисково-спасательный отряд «Волонтёр НН» в социальной сети «ВКонтакте».

Кетрин Сироу, 34 года <...>. Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшей, — говорится в сообщении.

Илейн перестала выходить на связь 15 июня. Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ изъяли технику из квартиры женщины, чтобы выяснить, с кем она могла общаться перед выходом из дома. Перед исчезновением американка написала сообщение матери. В нём говорилось о том, что Илейн едет в машине с незнакомцем.

Женщина училась на адвоката в Нижнем Новгороде в университете имени Лобачевского. Она приехала в Россию из Калифорнии три года назад и проживала в съёмной квартире.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика. В поисках участвовали около 300 человек — сотрудники полиции и СК, волонтёры, а также местные жители.