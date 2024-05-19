Пропавшую в Москве 13-летнюю школьницу нашли мертвой: что случилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Измайловском парке в Москве обнаружили труп 13-летней девочки, которая ушла из дома 17 мая и пропала. Что об этом известно, какая причина смерти школьницы, в каком состоянии ее подруга?

Что известно об исчезновении 13-летней школьницы в Москве

Как сообщал Telegram-канал SHOT, 13-летняя московская школьница по имени Анна ушла из дома гулять с подругой 17 мая. В последний раз девочек заметили, когда они шли в сторону Измайловского парка.

«По словам их друзей, школьниц пригласили на шашлыки. Спасатели и волонтеры уже прочесали территорию парка, сейчас осматривают коллекторы. Вчера удалось обнаружить сумку Ани на одной из улиц неподалеку, в ней лежал телефон», — писал SHOT 19 мая.

По данным источника, подругу школьницы нашли 18 мая. Девочка была без сознания, на машине скорой помощи ее увезли в больницу. Как уточняет SHOT, в медучреждении у подростка диагностировали отравление галлюциногенами. Эту информацию подтвердили в московской прокуратуре.

«Из парка в медицинское учреждение доставлена подруга девочки с диагнозом „отравление“, предположительно, психотропными веществами», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Также в прокуратуре заявили, что с заявлением о безвестном исчезновении девочки 2010 года рождения обратилась ее мать. Женщина рассказала, что вечером 17 мая дочь не вернулась домой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что случилось с 13-летней школьницей в Измайлово

19 мая ряд источников сообщил, что пропавшую 13-летнюю школьницу нашли мертвой. Труп девочки обнаружили в Измайловском парке со стороны Большого Купавенского проезда. Предварительно, следов насильственной смерти на теле подростка нет.

«Аню нашли только сегодня. В том участке лесопарка заболоченная местность, и тело удалось обнаружить не сразу даже с помощью дронов. Расследование дела контролирует московская прокуратура», — сообщает SHOT.

В Telegram-канале столичной прокуратуры указали, что точную причину смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — заявила пресс-служба.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что, согласно одной из версий, подросток могла отравиться психотропными веществами.

«По одной из версий, предварительно, смерть несовершеннолетней могла наступить от отравления психотропными веществами. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено», — подчеркивается в публикации Telegram-канала ведомства.

Эту информацию подтвердили в ГСУ СК России по Москве. В Telegram-канале ведомства сообщается, что сейчас следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены, отмечает пресс-служба СК.

«Утром 19 мая 2024 года на территории Измайловского лесопарка было обнаружено тело 13-летней девочки без визуально видимых признаков насильственной смерти. Более того, из указанного парка в одно из медицинских учреждений города Москвы доставлена подруга девочки с диагнозом „отравление“, предположительно, психотропными веществами. Одной из версий смерти несовершеннолетней, предварительно, является отравление психотропными веществами», — сообщает Следственный комитет.

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