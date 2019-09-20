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Троих мужчин, пропавших на моторной лодке в Азовском море в районе Приморско-Ахтарска, обнаружили невредимыми. Об этом сообщили в Росморречфлота.

Спасатели сообщили, что лодку нашли в 3:00 мск. Люди были подняты на борт участвующего в поисках рыболовного судна «Сириус».

Лодка с бригадой ремонтников, следовавшая от судна «Сириус» в сторону берега, пропала 20 сентября в 17:30 мск в Ясеневском заливе Азовского моря, уточняет « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, один из рыбаков, пропавших в Камчатском крае, был найден мёртвым. Спасатели обнаружили его тело примерно в 500 м южнее мыса Опасный 31 августа.

Мужчины отправились рыбачить на катере 20 августа. Вернуться они должны были на следующий день, однако так и не объявились. После этого была развёрнута масштабная поисково-спасательная операция.