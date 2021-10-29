Пропавшую в Астраханской области пятилетнюю девочку нашли погибшей

Пропавшую 30 октября в Астраханской области пятилетнюю девочку обнаружили погибшей. По предварительным данным, она утонула. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Как уточнили в Следственном комитете, на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведётся расследование инцидента.

Предварительная причина смерти — утопление, — говорится в сообщении.

Девочка ушла 30 октября из частного дома в селе Барановка Красноярского района. После этого её больше не видели.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти из реки выловили сумку с останками ребёнка. Предполагается, что ему было 9–12 лет.

В полицию позвонил безработный мужчина, который обнаружил находку в реке Ижора в посёлке Тельмана. Она находилась под мостом. Он вытащил подозрительный предмет на берег и внутри увидел детские кости, связанные проволокой, и череп, обмотанный пакетом. К сумке была привязана гиря. По всей видимости, тело оказалось в воде не случайно.