Пропавшую в Астраханской области пятилетнюю девочку нашли погибшей
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
12:01, 31 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пропавшую 30 октября в Астраханской области пятилетнюю девочку обнаружили погибшей. По предварительным данным, она утонула. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Как уточнили в Следственном комитете, на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ведётся расследование инцидента.
Предварительная причина смерти — утопление, — говорится в сообщении.
Девочка ушла 30 октября из частного дома в селе Барановка Красноярского района. После этого её больше не видели.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти из реки выловили сумку с останками ребёнка. Предполагается, что ему было 9–12 лет.
В полицию позвонил безработный мужчина, который обнаружил находку в реке Ижора в посёлке Тельмана. Она находилась под мостом. Он вытащил подозрительный предмет на берег и внутри увидел детские кости, связанные проволокой, и череп, обмотанный пакетом. К сумке была привязана гиря. По всей видимости, тело оказалось в воде не случайно.