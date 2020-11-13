Пропавшую под Екатеринбургом 11-летнюю девочку обнаружили мёртвой

https://static.news.ru/photo/63243fce-2756-11eb-a489-fa163e074e61_660.jpg Фото: LizaAlert/facebook.com

11-летнюю школьницу из города Асбест, что находится на территории Свердловской области, нашли мёртвой. Об этом 15 ноября сообщили представители поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что девочка 12 числа вышла из дома, но обратно не вернулась. Первоначальные поисковые мероприятия не увенчались успехом. В связи с этим следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

К поисковым мероприятиям были подключены более 100 человек. Девочку разыскивали не только волонтёры и сотрудники полиции, но и кинологи, частные охранные предприятия, а также водители нескольких служб такси Асбеста, которым выдали ориентировку с приметами ребёнка и фотографией.

Найдена. Погибла, — передаёт ТАСС сообщение от представителей «Лизы Алерт».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники полиции разыскивают десятилетнюю девочку, которая пропала из своего дома в Клетском районе Волгоградской области.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в ночь на 5 ноября жительница хутора Поднижний сообщила о пропаже дочери.