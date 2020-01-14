https://static.news.ru/photo/784bbe56-36c3-11ea-b8cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поиски 15-летней школьницы, пропавшей в Свердловской области неделю назад, увенчались успехом. Девочку обнаружили в Екатеринбурге в компании мужчины, который на 20 лет старше неё.

Как сообщает региональное издание «Уральский рабочий», школьница живёт в Ревде, но перестала выходить на связь после того, как 6 января поехала в Верхнюю Пышму. 13 января сотрудники полиции в Екатеринбурге заметили девочку в автомобиле Skoda Rapid в компании владельца авто, ранее не судимого 35-летнего жителя Новоуральска.

По предварительным данным, насильственных действий в отношении школьницы не совершалось. Всю неделю пропавшая провела в квартире своего взрослого знакомого, потому что ей захотелось пожить самостоятельной жизнью, по собственному признанию девочки.

Ранее, как передавал NEWS.ru, спасатели на Чукотке смогли найти пропавшего ещё в декабре 2019 года оленевода. Мужчина около двух недель провёл без еды в рыбацком домике, отапливая своё жилище подручными материалами.