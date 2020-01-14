Поиски 15-летней школьницы, пропавшей в Свердловской области неделю назад, увенчались успехом. Девочку обнаружили в Екатеринбурге в компании мужчины, который на 20 лет старше неё.
Как
По предварительным данным, насильственных действий в отношении школьницы не совершалось. Всю неделю пропавшая провела в квартире своего взрослого знакомого, потому что ей захотелось пожить самостоятельной жизнью, по собственному признанию девочки.
Ранее, как передавал NEWS.ru, спасатели на Чукотке смогли найти пропавшего ещё в декабре 2019 года оленевода. Мужчина около двух недель провёл без еды в рыбацком домике, отапливая своё жилище подручными материалами.
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