Пропавший вертолёт Robinson R-66 разбился на Алтае

Пропавший с радаров вертолёт Robinson R-66 разбился в районе Каракольских озёр на Алтае. Спасатели обнаружили разрушенное воздушное судно с воздуха, сообщает Telegram-канал «112».

Вертолёт летел из Новокузнецка в район озёр, чтобы забрать пассажиров. На его борту находился только пилот. Он погиб, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Судно принадлежит ООО «Кустардт». В компании «Интерфаксу» подтвердили произошедшее и сообщили, что выясняют подробности катастрофы.

Ранее сообщалось, что у вертолёта сработал аварийный маяк перед тем, как он исчез с радаров. Из Горно-Алтайска на поиски воздушного судна был направлен спасательный вертолёт Ми-8.

В августе вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на территории Южно-Камчатского заказника. Воздушное судно упало в озеро Курильское, в котором и затонуло. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа, выжили только девять человек.