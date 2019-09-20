https://static.news.ru/photo/175e6f76-96fa-11e9-8e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи установили местонахождение 11-летнего мальчика, пропавшего на северо-востоке Москвы 17 сентября.

Отмечается, что ребёнка последний раз видели на детской площадке вблизи Дмитровского шоссе. После опроса очевидцев было установлено его возможное местонахождение.

В итоге школьник был обнаружен вблизи метро «Семёновская». Он пояснил, что потерялся и не знал, как вернуться домой.

В настоящее время мальчик передан матери, говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее News.ru писал о том, что поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» получат в помощь технологию «Beeline AI — Поиск людей», в основе которой лежит использование нейросетей. За её создание ответственна компания «Билайн». Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поисков пропавших людей.