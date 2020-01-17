https://static.news.ru/photo/856def82-39ca-11ea-b87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14-летнего подростка, который пропал в селе Калачёво в Кемеровской области, удалось обнаружить в Новокузнецке. Юношу искали полиция и волонтёры.

В результате проведённых мероприятий полицейские обнаружили подростка в Новокузнецке. Противоправных действий в отношении него не совершалось, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. В МВД отметили, что юноша нуждался в медицинской помощи из-за имеющегося у него заболевания. В отношении его законного представителя составлен протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавшая в среду, 15 января, 10-летняя девочка найдена живой в городе Карасук Новосибирской области. Её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания.