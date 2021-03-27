Пропавший в Хибинах лыжник найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/5d6f2154-8f4b-11eb-af3b-96000091f725_660.jpg Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

Спасатели обнаружили тело лыжника, пропавшего во время похода группы из трёх человек в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области.

Он погиб. Его нашли, спустили с горы, — сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что мужчина пропал, возможно, упав со склона в Хибинах, недалеко от города Кировск. Тело нашли, проверяя маршрут следования группы.

Два других лыжника находятся в безопасности, отмечает агентство со ссылкой на арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержан руководитель туристической группы, попавшей под лавину в Хибинах. С ним ведутся следственные действия. Группа из 16 туристов, большинство из которых составляли несовершеннолетние в возрасте от 12 до 15 лет, уходили в горы для участия во всероссийской «Туриаде-2021». Под лавиной погибла девочка 2008 года рождения.