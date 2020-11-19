Пропавший ребёнок нашёлся через два месяца во Владимирской области

https://static.news.ru/photo/970afd76-2aaa-11eb-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пропавший семилетний мальчик, которого искали с 28 сентября, нашёлся живым во Владимирской области. Савелий Роговцев, проживающий в селе Горки Камешковского района, не вернулся домой из школы, его искали почти два месяца.

Мальчика нашли в 19 км от дома, его жизни ничего не угрожает, следователи выясняют обстоятельства происшествия. В ближайшее время они обещают дать официальную информацию, сообщают «Вести. Владимир».

Ребёнка искали не только полицейские, но и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Дело об исчезновении первоклассника находилось на личном контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

За всё это время были осмотрено более 150 строений, опрошены более 250 человек, поиски велись при помощи служебных собак. С помощью БПЛА было отснято и просмотрено более 35 тыс. снимков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Улан-Удэ руководитель волонтёрской организации «Доброгород» Ольга Шаймарданова нашла 11-летнего мальчика, который был объявлен в розыск. Шаймарданова случайно встретила на пути двух мальчишек — один из них был похож на разыскиваемого.