https://static.news.ru/photo/799d54c8-bf4e-11e9-8067-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Сотрудники экстренных служб Омской области установили местонахождения мальчика, который пропал 13 августа. Ребёнок найден живым, врачи осмотрели его и направили в медицинское учреждение.

Жизни мальчика ничего не угрожает. Его поиски велись в районе обнаружения кепки в различных направлениях несколькими поисковыми группами. В их состав вошли сотрудники СКР, МВД и Росгвардии, представители МЧС, кинологи, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего с ребёнком, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Ранее News.ru писал, что происшествие случилось днём 13 августа. Малыша оставили одного в салоне машины, а вернувшись, не нашли. По факту происшествия региональное МВД завело уголовное дело.