Сотрудники экстренных служб Омской области установили местонахождения мальчика, который пропал 13 августа. Ребёнок найден живым, врачи осмотрели его и направили в медицинское учреждение.
Жизни мальчика ничего не угрожает. Его поиски велись в районе обнаружения кепки в различных направлениях несколькими поисковыми группами. В их состав вошли сотрудники СКР, МВД и Росгвардии, представители МЧС, кинологи, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт».
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего с ребёнком, сообщается на
Ранее News.ru писал, что происшествие случилось днём 13 августа. Малыша оставили одного в салоне машины, а вернувшись, не нашли. По факту происшествия региональное МВД завело уголовное дело.