Пропавший под Астраханью катер нашёлся в Дагестане

Пограничники в Дагестане обнаружили пропавший в Каспийском море катер, помощь врачей пассажирам не нужна. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.

Связь с частным катером «Корвет-750-А», идущим по маршруту Волгоград — Махачкала, потеряли 5 сентября после 137-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала. На судне были семь человек.

По состоянию на 8:00 (7:00 мск) катер «Корвет-750А» и семь человек обнаружены сотрудниками пограничного управления в районе западной оконечности острова Тюлений, Республика Дагестан. В медицинской помощи не нуждаются, — сообщил представитель ГУ МЧС.

До этого сообщалось, что на пропавшем в Каспийском море катере могут находиться трое детей и четверо взрослых. Последний раз с ними общались родственники 3 сентября.

Ранее стало известно, что на Сахалине в лесу пропали две женщины 33 и 50 лет. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве, но их нашли живыми спустя девять дней.