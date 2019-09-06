https://static.news.ru/photo/429cd3b4-d217-11e9-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Спасатели обнаружили сгоревшие останки частного вертолёта Ми-2, пропавшего год назад на Таймыре. Они лежат в 47 км от города Дудинка. Обломки обнаружили местные жители и сообщили об этом спасателям.

На место падения прибыл вертолёт РКПСЦ со следственно-оперативной группой, проводятся следственные мероприятия. Факт крушения воздушного судна с последующим возгоранием подтверждён, — сообщили журналистам в МЧС по Красноярскому краю.

11 августа 2018 года незарегистрированный Ми-2 вылетел из посёлка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. 12 августа он должен был прибыть в пункт назначения. Однако там вертолёта так и не дождались. Перелёт, как сообщают спасатели, совершался без согласования установленным порядком с органами воздушного транспорта, точный маршрут был неизвестен. На борту судна находились трое: собственник, пилот, знакомый собственника.

Как ранее писал News.ru, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в Сумской области упал вертолёт Ми-2. В результате аварии пилот погиб.