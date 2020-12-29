Пропавший экипаж «Онеги» может находиться на глубине более 100 метров

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Пропавшие рыбаки траулера «Онега» могут находиться на борту затонувшего судна на глубине свыше 100 метров. Такое предположение сделали в экстренных службах.

Затонувшее судно находится на глубине 130 метров. Вероятнее всего, большинство из 17 человек находятся в затонувшем судне, — сказал РИА Новости представитель служб.

Собеседник агентства добавил, что место крушения «Онеги» планируется определить с помощью глубоководного аппарата, который способен работать на глубинах до 350 метров. Он будет отправлен из Мурманска и в район затопления судна должен прибыть утром 31 декабря.

Траулер затонул вблизи Новой Земли, о чём стало известно утром 28 декабря. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.

В районе гибели судна найдены три спасательных круга, но рыбаков обнаружить так и не удалось. Тем не менее поисковая операция продолжается. В ней в общей сложности задействованы около 200 человек и девять единиц техники.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Рассматривается несколько версий гибели судна — обледенение и крен при вытягивании трала, а также пренебрежение техникой безопасности в сочетании с неблагоприятными погодными условиями.

Как писал NEWS.ru, власти Мурманской области объявили 29 декабря днём траура в связи с гибелью членов экипажа рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море. Глава региона Андрей Чибис заявил, что семьи рыбаков получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи.