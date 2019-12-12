https://static.news.ru/photo/72e0990a-1d0f-11ea-92d1-fa163e074e61_660.jpg Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» Фото: mil.ru

Следователи обнаружили тело пропавшего без вести во время пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Продолжаются поиски ещё двоих человек.

Один из пропавших без вести обнаружен без признаков жизни, — цитирует «Интерфакс» слова источника.

Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром на корабле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за возгорания в энергоотсеке корабля во время ремонтных работ пострадало 12 человек. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.