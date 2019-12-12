Следователи обнаружили тело пропавшего без вести во время пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Продолжаются поиски ещё двоих человек.
Один из пропавших без вести обнаружен без признаков жизни, —
цитирует«Интерфакс» слова источника.
Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром на корабле.
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за возгорания в энергоотсеке корабля во время ремонтных работ пострадало 12 человек. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
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