Пропавших в пещерах Сьяны детей нашли

https://static.news.ru/photo/382697ee-4098-11eb-9340-fa163e074e61_660.jpg Вход в пещеру Сьяны Фото: Artem Svetlov/flickr.com

Спортсмены, пропавшие в пещерах Сьяны в городе Домодедово Московской области, вышли к спасателям.

Обрушений в пещере не было, — рассказали в МЧС.

Группа из 10 человек зашла в пещеры в 10:45 по московскому времени и должна была выйти в 19:00. При этом вход в пещеру только один — на левом берегу реки Пахра, между деревней Старосъяново и Новленское. При входе все записываются в специальный журнал посещений, куда вносится в том числе время выхода из пещер.

К обозначенному времени — 19:00 — группа из пещеры не вышла, — добавили в МЧС.

В настоящий момент на месте работают 38 спасателей и девять машин экстренных служб.

Ранее городской прокурор Домодедово Николай Развозжаев выехал к месту ЧП для координации деятельности спасателей, сообщили в подмосковной прокуратуре, передаёт РИА Новости.

По одной из версий, инструктор, родитель и восемь ребят заблудились в пещерах. Сопровождающий оставил их, чтобы найти выход.

Каменоломни Сьянской системы были вырыты в 17 веке. Там долго добывали камень для строительства в Москве. В 1974 году вход в Сьяны засыпали после того, как там пропал ребёнок. В 1988-ом диггеры раскопали их вновь. Протяжённость подземных ходов вблизи Ленинских Горок составляет около 20 км, писал NEWS.ru.