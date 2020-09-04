Пропавших студентов ищут в районе мыса Край Света на Курилах

https://static.news.ru/photo/38b45d26-ee46-11ea-9c84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Начата поисково-спасательная операция в связи с пропажей двух студентов, отставших от туристической группы на курильском острове Шикотан.

3 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 2 сентября из села Малокурильское в направлении мыса Край света выдвинулась группа студентов в количестве семь человек. Вечером того же дня назад вернулись пять человек, два студента отстали от группы и не вернулись, — передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Сахалинской области.

Утром 4 сентября судно «Авача» обнаружило двух человек, вероятно, это пропавшие молодые люди. Они находятся на побережье в расщелине под горой Шикотан. Из порта Южно-Курильска выдвинулся плашкоут с четырьмя спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова на борту.

На место происшествия дополнительно вылетел спасательный вертолёт Ми-8 с тремя спасателями на борту.

Как писал NEWS.ru ранее, СК РФ возбудил уголовное дело после затопления баржи и исчезновения двух человек в Ярославской области. По данным следователя, 28 августа на Рыбинском водохранилище перевернулась баржа. Судно в результате происшествия затонуло. Пять членов экипажа удалось спасти.