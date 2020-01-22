https://static.news.ru/photo/0c712ee6-3da8-11ea-97ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 20 человек. Власти признали погибшими двух пропавших без вести людей.

Речь идёт о 17-летней гражданке Австралии Вайноне Лэнгфорд и 40-летнем гиде из Новой Зеландии Хейдене Маршалле-Инмане.

Главный коронер постановил, что и Вайнона, и Хейден погибли на Уайт-Айленд, — сказано в заявлении представителя правоохранительных органов Джона Тимса.

Из 20 погибших в результате извержения двое скончались в госпиталях Австралии, остальные умерли на территории Новой Зеландии, уточняет Reuters. Выжившие остаются в больницах обеих стран с серьёзными ожогами.

Извержение вулкана на новозеландском острове произошло 9 декабря 2019 года. В этот момент на Уайт-Айленд или рядом находились 47 человек, в основном туристы. На расследование причин трагедии, в которой погибли 20 человек, уйдут месяцы, писал NEWS.ru.