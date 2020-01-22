Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до 20 человек. Власти признали погибшими двух пропавших без вести людей.
Речь идёт о 17-летней гражданке Австралии Вайноне Лэнгфорд и 40-летнем гиде из Новой Зеландии Хейдене Маршалле-Инмане.
Главный коронер постановил, что и Вайнона, и Хейден погибли на Уайт-Айленд, — сказано в заявлении представителя правоохранительных органов Джона Тимса.
Из 20 погибших в результате извержения двое скончались в госпиталях Австралии, остальные умерли на территории Новой Зеландии,
Извержение вулкана на новозеландском острове произошло 9 декабря 2019 года. В этот момент на Уайт-Айленд или рядом находились 47 человек, в основном туристы. На расследование причин трагедии, в которой погибли 20 человек, уйдут месяцы, писал NEWS.ru.
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