Пропавшие в Приморье дети найдены мёртвыми

Трое детей, пропавшие в Приморье на реке Уссури в Лесозаводске, найдены мёртвыми. Одного мальчика нашли сразу, двух других — позже, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое СУ СКР.

Перед исчезновением детей видели на берегу реки в месте, не предназначенном для купания. У первого из найденных мальчиков обнаружены признаки утопления.

Тело младшего из потерявшихся детей обнаружено в трех километрах вниз по течению от места, где были найдены их вещи. Третьего нашли возле железнодорожного моста в воде, — приводит издание слова собеседника.

По факту происшествия возбуждено дело по статье «Убийство». Детям было от восьми до 12 лет. Также следователи намерены проверить обеспечение безопасности детей на водоёмах и работу органов профилактики.

Как сообщалось ранее, на территории Медвежьегорского района Карелии перевернулась лодка с семьёй. Двое детей погибли, родителей пока найти не удалось.