Пропавшие под Мурманском отец с сыном вышли на связь

Отец с сыном, пропавшие ранее в Мурманской области, сообщили о своём состоянии. По словам 45-летнего мужчины, он и сын, чей снегоход сломался накануне, чувствуют себя нормально, переночевали благополучно, однако остались без еды, передаёт Telegram-канал SHOT. Отец также заявил, что помощь уже выехала.

Пока ещё я в лесу, но уже едут за мной. Всё нормально! Мы не пострадали! — сказал мужчина.

Он также сообщил, что находится в 10 км от посёлка Никель, с которого начинался маршрут.

Накануне Михаил Васильев с восьмилетним сыном поехали на рыбалку на снегоходе. Они взяли запас еды, палатку и ружьё. Семья должна была вернуться до темноты, но перестала выходить на связь.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток, пропавший в Сахалинской области в декабре 2021 года, найден живым в Долинском районе, его передали законным представителям. 21 декабря юноша ушёл из общежития одного из учебных заведений.