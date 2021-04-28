Пропавшего в Красноярске ребёнка нашли в «заброшке» с мужчиной

Сотрудники правоохранительных органов нашли мальчика, который накануне пропал в Красноярске, живым. Ребёнок находился с неким мужчиной в заброшенном доме, сообщает СУ СК РФ по региону.
В поисках приняли участие следователи, полицейские и волонтёры. Удалось собрать достаточно сведений, чтобы обнаружить, где находился ребёнок. Как выяснилось, всё время поисков он был в заброшенном здании вместе с неким мужчиной, которого задержали.
В ближайшее время будет проведён допрос мужчины и ребёнка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.
Накануне мать мальчика подала заявление в полицию о пропаже. Сын ушёл из дома примерно в 15:00 по местному времени и не вернулся. Для его поисков были задействованы коптеры и катер. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего.
Ранее полиция Омска нашла ушедшего из дома подростка. 16-летний школьник находился у своих знакомых.
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